Düzce'den AB Ülkelerine 14 Bin 338 Ton Fındık İhracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 7 ayında 14 bin 338 ton iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün paylaştığı tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-temmuz aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu kaydedildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610 ve temmuzda 877 ton olmak üzere toplam 14 bin 338 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı aktarıldı.

Öte yandan, yeni sezon mahsulünün çiftçiler tarafından toplanmaya başladığı bildirildi.