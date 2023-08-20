Düzce'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre Yolu Çamköy mevkisinde S.B. idaresindeki 14 AAT 345 plakalı otomobil ile T.A'nın kullandığı çekme belgeli motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçakoca ilçesinden Düzce istikametine seyreden R.B. yönetimindeki 81 BM 087 plakalı otomobil ile S.İ. idaresindeki 81 AAB 956 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yığılca ilçesine bağlı Asar köyü top sahası mevkisinde ise İ.K'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan E.K, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.