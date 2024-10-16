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Düzce'deki Temizlik Malzemesi Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'deki Temizlik Malzemesi Fabrikasında Yangın Çıktı
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Düzce'nin Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı ve hasar oluştu.

Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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