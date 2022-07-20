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Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasındaki 4 kişiye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırganların, yaralılara yardıma gelenlere de ateş açtığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ulaşan sağlık ekipleri, saldırıya uğrayanlardan ikisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale ediyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Jandarma Düzce Güncel Haberler

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