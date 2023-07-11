Düzce'deki sel felaketinden sonra bakım ve onarım çalışmaları başladı

Düzce'de meydana gelen sel felaketinin ardından, Valilik koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekipleri tarafından bakım, onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Selin etkilediği bölgelerdeki çalışmalara Vali, Belediye Başkanı ve Milletvekili de katıldı. Ayrıca, sel felaketinden etkilenen işletmelere kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Düzce'deki selden zarar gören yerlerde bakım, onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

İl genelinde 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selin ardından Valilik koordinesinde, AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri bakım ve onarım çalışması başlattı.

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de selden zarar gören yerlerde yürütülen çalışmaları inceleyerek afetzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü kentte, şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömülen Düzce Sanayi Sitesi'ndeki su tahliye çalışmalarının ardından temizlik çalışmasına geçildi.

DSİ, belediye ve İl Özel idaresi ekipleri ise iş makineleriyle sel nedeniyle tahrip olan yolların onarımına ve dere yataklarının temizleme çalışmasına devam ediyor.

Selin hemen ardından bölgede yürütülen çalışmalara 500'ü aşkın personel ve gönüllülerin katıldığı öğrenildi.

Diğer yandan, sel felaketinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan işletmelere "Düzce İli Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında kredi imkanı sağlanacağı bildirildi.