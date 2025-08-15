Düzce'deki Sazı Köyü Camisi Yeniden İnşa Edildi
23 Kasım 2022'deki depremde ağır hasar gören Sazı Köyü Camisi, yıkımının ardından hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılış töreninde Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri yer aldı.
Kaynaşlı Saz Köyü Camisi'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.