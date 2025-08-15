Düzce'deki Sazı Köyü Camisi Yeniden İnşa Edildi

23 Kasım 2022'deki depremde ağır hasar gören Sazı Köyü Camisi, yıkımının ardından hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılış töreninde Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri yer aldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Sazı Köyü Camisi, yıkımının ardından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Ağır hasar görmesi sonucu yıkılan, Valilik ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen cami, dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Kaynaşlı Saz Köyü Camisi'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

