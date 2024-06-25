Düzce'deki Prusias Antik Kenti'ni Kurban Bayramı'nda 3 Bin Kişi Ziyaret Etti

Düzce'de " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak anılan, adını Bitinya Kralı I. Prusias'tan alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni Kurban Bayramı tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle, belediyenin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığınca başlatılan arkeolojik çalışmalar, 2019'dan bu yana 12 ay kesintisiz sürdürülüyor.

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim birimi olarak bilinen antik kent, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Belediyenin lojistik destekleri sayesinde yaklaşık yüzde 85'i gün yüzüne çıkarılan kentteki tarihi yapıları tatil süresince 3 bin kişi gezme fırsatı buldu.

Tarihi yapıların titiz şekilde korunduğu bölgede yetkililer eşliğinde tiyatro basamakları, koridorlar ve en tepede bulunan Aslanlı Mozaik'i görme şansı elde eden ziyaretçiler, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ziyaretçiler, kazılarla ortaya çıkarılan tiyatro çevresine, bozulmadan günümüze erişmeyi başarmış sahne ve basamak bölümlerine hayran kaldı.

Yıl sonunda restorasyona başlanması planlanıyor

Geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentteki kazı çalışmaları, uzman ekiplerce yürütülüyor.

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların yer aldığı bölgede, tiyatro bölümündeki kazılarda şimdiye kadar 2 bin yıllık olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa heykel başı, mask (yüz kalıbı) heykelleri ile grotesk (eski çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme) figürü ve tonoz (tavan örtüsü) bulundu.

Sahne bölümünün ortalarında yürütülen çalışmada ise yine Yunan mitolojisindeki tanrı Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı. Tiyatro yapısının büyük bölümü açığa çıkarılan kazılarda, geçen yılın son bölümünde "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik ve Büyük İskender'e ait heykel başı bulunması, arkeologları heyecanlandırdı.

Doğu Roma döneminde tiyatronun amacı dışında kullanıma başlandığının tespitiyle özellikle Osmanlı döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanıldığı da yapılan kazılar neticesinde anlaşıldı. Buna rağmen büyük oranda sağlam şekilde ortaya çıkarılan tiyatro, yalnızca Bitinya bölgesinin değil, Anadolu'nun da iyi korunmuş tiyatrolarından biri olma özelliği taşıyor.

Halk arasında "40 Basamaklar" adıyla bilinen, 100 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip antik tiyatronun yarım daire biçimindeki oturma alanı, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları, kemerli geçitleri ve sahnesinin bir bölümü günümüze kadar ulaştı.

Antik kentte 10 arkeolog ve Düzce Belediyesi tarafından sağlanan 60 kişilk personel ve ekipman desteğiyle 5 yıldır 12 ay kesintisiz devam eden çalışmaların yıl sonunda tamamlanarak restorasyona başlanması planlanıyor.