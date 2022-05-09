Düzce'deki off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı - Haberler

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Düzce'deki off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'deki off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı

Düzce'de hafta sonu düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri'nde yarışan sürücülerin kaza anları kameralarca kaydedildi.

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - Düzce'de hafta sonu düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri'nde yarışan sürücülerin kaza anları kameralarca kaydedildi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli illerden gelen 100 araç ve 200 sporcu zorlu parkurda mücadele etti.

Zorluk derecesi yüksek engelleri geçmeye çalışan sürücülerin kullandığı araçların devrilerek yarış dışı kalma anları, kameralara yansıdı.

DÜSOF tarafından basınla paylaşılan kamera kayıtlarında, sürücülerin kullandığı araçların devrilme anları ve kaza sonrası seyircilerin sürücüleri kurtarma çabaları yer alıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Gölyaka, Tragger, Düzce, Güncel, Haberler

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