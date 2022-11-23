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Düzce'deki depremde Cedidiye Mahallesinde bazı bina ve işyerlerinde maddi hasar oluştu

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Cedidiye Mahallesinde bulunan bir evin yıkılan çatısından düşen parçalar Bir eczanenin rafından düşen ilaç ve tıbbi malzemeler Devrilen ilk yardım mankeni Bir marketin rafından düşen gıda malzemeleri DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Cedidiye...

Cedidiye Mahallesinde bulunan bir evin yıkılan çatısından düşen parçalar

Bir eczanenin rafından düşen ilaç ve tıbbi malzemeler

Devrilen ilk yardım mankeni

Bir marketin rafından düşen gıda malzemeleri DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Cedidiye Mahallesinde bazı bina ve işyerlerinde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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