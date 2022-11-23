Düzce'deki depremde Cedidiye Mahallesinde bazı bina ve işyerlerinde maddi hasar oluştu Güncel Haberler Cedidiye Mahallesinde bulunan bir evin yıkılan çatısından düşen parçalar Bir eczanenin rafından düşen ilaç ve tıbbi malzemeler Devrilen ilk yardım mankeni Bir marketin rafından düşen gıda malzemeleri DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Cedidiye... Cedidiye Mahallesinde bulunan bir evin yıkılan çatısından düşen parçalar Bir eczanenin rafından düşen ilaç ve tıbbi malzemeler Devrilen ilk yardım mankeni Bir marketin rafından düşen gıda malzemeleri DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Cedidiye Mahallesinde bazı bina ve işyerlerinde maddi hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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