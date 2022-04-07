Düzce'deki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
DÜZCE (AA) - Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan antik kentte, Düzce Belediyesinin personel desteğiyle kazı çalışmaları yürütülüyor.
Düzce'nin tarihe açılan kapısı ve tarih turizminin odak noktası olma yolunda ilerleyen Konuralp bölgesinde kısa sürede gün yüzüne çıkarılan antik tiyatronun sahne bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yan akslarda çalışma başlatıldı.
Düzce Belediyesi kazı ekibi, tiyatronun doğu aksında kazılara başlayarak batı aksında olan tarihi yapıları gün ışığına kavuşturacak.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel