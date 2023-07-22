Düzce'de Zincirleme Trafik Kazasında Bir Sürücü Öldü, 2 Çocuk Ağır Yaralandı

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, 2 çocuk ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.