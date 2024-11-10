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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay, 200 metre mesafeyle gerçekleşti ve yol 2,5 saat süreyle trafiğe kapandı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 200 metre mesafeyle meydana gelen ve 10 aracın karıştığı iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 2,5 saat trafik akışı sağlanamadı.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde 200 metre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde 4 aracın karıştığı ilk kazada 3 kişi yaralandı. Bu kazada 200 metre uzaklıkta meydana gelen ikinci kazaya ise 6 araç karıştı, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilip yapılan temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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