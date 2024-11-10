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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen 10 aracın karıştığı 2 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen 10 aracın karıştığı 2 farklı zincirleme trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde 200 metre arayla 2 farklı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk kazada İstanbul istikametinde 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ise 200 metre ilerde meydana geldi. Burada da 6 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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