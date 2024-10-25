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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Anadolu Otoyolu Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Sağlık Güncel Kaza

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