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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden 4 otomobil, Çaybükü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali A, Hasan A, Serkan K. ve Hüseyin P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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