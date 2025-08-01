Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Düzce'de D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kazada yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Öztürkler kavşağı mevkisinde S.A. idaresindeki 81 AEH 378 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y'nin kullandığı 33 ADA 666 plakalı otomobil ve E.G. yönetimindeki 81 AB 907 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralana sürücü S.A. sağlık personelince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.