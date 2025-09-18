Haberler

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında karavan çeken cip, tır ve otomobil yer aldı.

Düzce'de, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden N.K'nin kullandığı 14 AAR 346 plakalı karavan çeken cip ile H.D'nin idaresindeki 78 AAU 588 plakalı tır ve Z.A. yönetimindeki 14 AY 369 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı.

Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Z.A. yaralandı.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan yaralı, ambulansa Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Z.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler

Ali Koç'tan zehir zemberek sözler! İddiaları çok ciddi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen istifa etti

Birleşmiş Milletler'de Suriye depremi! İstifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.