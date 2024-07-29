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Düzce'de Zincirleme Kaza: 7 Kişi Yaralandı

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Düzce'de meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ile 1 cip çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 2 otomobil ile 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Çapan F. idaresindeki 81 AH 271 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolu Zahid Kevseri Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Linay E. yönetimindeki 67 ADY 677 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Sinan E. idaresindeki 06 CCH 181 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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