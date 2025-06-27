Düzce'de Zincirleme Kaza: 6 İşçi Yaralandı

Düzce'de tır ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 işçi yaralandı.

D-100 kara yolu İhsaniye mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda A.C. idaresindeki 81 ABY 907 plakalı ve M.Ö. kontrolündeki 81 ADG 018 plakalı servis minibüsleri ile Y.K. yönetimindeki 34 VYG 83 plakalı tır kazaya karıştı.

Kazada servis minibüslerinde bulunan 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.