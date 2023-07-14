DÜZCE'de Zincirleme Kaza: 5'i Çocuk 14 Kişi Yaralandı

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5'i çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 5'i çocuk 14 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)