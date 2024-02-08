Düzce'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Hayatını Kaybetti

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

M.B.Ç. idaresindeki 34 GGV 145 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolu Yahyalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Bayram'a (29) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bayram, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.B.Ç gözaltına alındı.