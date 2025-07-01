Düzce'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrol faaliyeti yaptı.

Kaynaşlı Üçköprü mevkisindeki dinlenme tesisine giren yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği U.K.K'nin üzerinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.