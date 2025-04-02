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Düzce'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü

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Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, jandarma ekipleri önlemler aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

DÜZCE - Düzce- Zonguldak bağlantı yolunda öğleden sonra etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Kabalak'tan Tepeköy mevkisine kadar etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, güzergah boyunca önlemler alarak kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgede hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirtti.

Düzce'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 5 Metreye Düşürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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