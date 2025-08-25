Düzce'de Yeşilay Yaz Okulu Projesi ile Çocuklar Eğlenceli Zaman Geçirdi

Düzce'de Yeşilayın Yaz Okulu Projesine katılan çocuklar, sanatsal ve sportif faaliyetlerle eğlenceli ve verimli vakit geçirme imkanı buldu.

Kentte 2014 yılında faaliyete başlayan Yeşilay Düzce Şubesi, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı ücretsiz hizmet sunuyor.

Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından bire bir görüşmelerle bağımlılık türleriyle etkin mücadele sürdürülürken, çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle de gelecek nesillere sağlıklı yaşamın kapıları açılıyor.

Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de "Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı (TBM)" dahilinde "Yeşilay Yaz Okulu Projesi" uygulandı.

Projeye 3 gün boyunca dahil olan çocuklar, teknolojik bağımlılıktan uzaklaşarak seramik atölyesi etkinlikleri, zihinsel oyunlar ve sportif faaliyetlerle hem el becerilerini geliştirdi hem de sosyalleşti.

"Yeşilay bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor"

Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, AA muhabirine, Yeşilayın ülke genelinde bağımlılıklarla mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.

Son dönemde teknoloji bağımlılığının özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştığına dikkati çeken Korkmaz, "Bu sebeple yaz mevsiminde ülke genelinde öğrencilerimiz için faaliyetler yapmaya başladık. Yeşilay Yaz Okulu Projesi ile amacımız çocuklarımızla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapmak. Bu şekilde onların yaşam becerilerini geliştiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) modüllerini de burada uyguluyoruz. Hem Yeşilayı tanıtıyoruz hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, teknolojiye karşı olmadıklarını ancak çocukları bağımlılıktan korumak gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin yerinde ve yeterince kullanılması gerektiğini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Aksi taktirde bizi esir alıyor ve yönlendiriyor. Bizim onu yönlendirmemiz gerekiyor. Anne ve babalara da görev düşüyor. Çocuğuna versin telefonu oynasın ama kontrollü oynasın. Süreli olsun ve oynayacağı oyunu anne ve baba mutlaka bilsin. Bu kontrolsüz olursa, çocuğu vahşi hayvanlarla dolu ormana tek başına göndermek gibi bir şey olur. Burada amacımız çocuğu tablet ve cep telefonlarından uzak tutmak. İşte biz bunu sportif etkinliklerle, yaşam becerilerini artırmayı öngören faaliyetlerle sağlıyoruz. Teknoloji bağımlılığının tehlikelerini anlatıyoruz. Zaman zaman geziler ve piknikler de düzenliyoruz çocuklarımız için. Onları ne kadar sosyal medyadan uzak tutarsak o kadar tabiata ve ailesine yanaşır, zaman ayırır. En büyük tehlike tüm zamanını dijital dünyaya ayırmaları."

"Arkadaşlarımla geçirdiğim zaman çok daha keyifli"

Yeşilayın yaz okuluna katılan 10 yaşındaki Öykü Ece Katırcı, arkadaşlarıyla geçirdiği vaktin, tablet ve cep telefonuyla geçirdiği zamandan çok daha keyifli olduğunu belirtti.

Çeşitli etkinliklerde yer aldığını aktaran Katırcı, "Burada seramik etkinliğine katıldık. Yaptığımız seramikleri boyuyoruz ve ailemize magnet şeklinde veriyoruz. Zeka oyunlarıyla zekamızı geliştiriyoruz, spor yaparak da sağlıklı kalıyoruz." dedi.

7 yaşındaki Erdem Karagöz de seramik boyayarak, spor yaparak ve arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak zamanını daha verimli ve eğlenceli geçirdiğini ifade etti.