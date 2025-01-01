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Düzce'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Baraka Yangını

Düzce'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Baraka Yangını
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Düzce'de 2025'in ilk dakikalarında çıkan baraka yangını, itfaiye ekiplerinin 4 dakikada müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında kümes kısmındaki 20 kaz güvenli bir bölgeye taşındı. Yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de 2025'in ilk dakikalarında gelen ihbarla harekete geçen itfaiye erleri, yaklaşık 4 dakika içinde ulaştıkları bölgede depo ve kümes olarak kullanılan barakada çıkan yangını söndürdü.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, saatler 00.00'ı gösterdiğinde birbirlerinin yeni yılını tebrik etti.

Bu sırada baraka yangını ihbarıyla itfaiye binasında sirenler çalmaya başladı.

Gerekli teçhizatları alıp seri şekilde araçlarına binen ekipler, yaklaşık 4 dakika içinde D-100 kara yolu yanı Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisindeki yangın yerine ulaştı.

Ekipler, alevlerin tamamen sardığı barakadaki yangını kontrol altına aldıktan sonra kümes kısmındaki yaklaşık 20 kazı güvenli bölgeye çıkardı.

Yangında depo ve kümes olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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