Düzce'de Yeni Acil Sağlık İstasyonu ve Okul Temeli Atıldı

Düzce'de Gölyaka 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı, Atatürk Ortaokulu'nun temeli atıldı.

İmamlar Mahallesi'nde inşa edilen Gölyaka 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Selçuk Aslan, kentte vatandaşların gelişmiş, kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yatırımların sürdüğünü dile getirdi.

AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da yeni istasyonun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek istasyonun açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra 16 derslikli Atatürk Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Programlara Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.