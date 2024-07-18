Düzce'de yaz Kur'an kursuna giden çocuklara trafik eğitimi verildi
Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara polis ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Etkinlik kapsamında çocuklar trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve merak ettikleri konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca çocuklara dondurma ikramında bulunuldu.
Düzce'de yaz Kur'an kursu için camiye giden çocuklara polis ekiplerince trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında Zahid-Ül Kevseri Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
Eğitimin arından çocukların merak ettikleri konuları hakkında bilgi veren ekipler, cami avlusunda çocuklara dondurma ikramında bulundu.
Yaz boyunca devam edecek etkinliklerle ekipler, çocukları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.