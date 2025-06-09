Düzce'de Yaya Köprüsünden Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

DÜZCE'de yaya köprüsünden dereye düşen 5 yaşındaki Yusuf Ali Y., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beyciler Mahallesi 1561 Sokak'ta meydana geldi. Dere üstündeki yaya köprüsünden geçen Yusuf Ali Y., dengesini kaybedip suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşup, küçük çocuğu dereden çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.