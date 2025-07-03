Düzce'de Yaya Kazası: İsmet V Hayatını Kaybetti

Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-100 karayolu Gümüşova Selamlar mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADU 700 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet V'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan İsmet V, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsmet V, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.