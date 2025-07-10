Düzce'de Yaya Geçidinde Bisikletliye Minibüs Çarptı: 1 Ölü

Düzce'de yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoban bağlantı yolu Darıcı Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64), E.Y. idaresindeki 81 S 0433 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik şeridi çekilerek yol güvenliği sağlandı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Kubal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.