Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de yarın okullar tatil edildi

Güncel Haberler

Düzce'de yarın okullar tatil edildi

DÜZCE Valisi Cevdet Atay, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE Valisi Cevdet Atay, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiğini açıkladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title