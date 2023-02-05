Düzce'de yarın okullar tatil edildi Güncel Haberler DÜZCE Valisi Cevdet Atay, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiğini açıkladı. DÜZCE Valisi Cevdet Atay, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiğini açıkladı. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Düzce Valiliği Güncel Haberler

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