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Düzce'de yaralı halde bulunan şahin doğaya bırakıldı

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Düzce'de yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Aracın çarpması sonucu yaralanan şahin, yaklaşık 3 hafta süren bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ekipler, tedavisi tamamlanan şahini doğaya saldı.

Düzce'de yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 14 Ocak'ta seyir halindeki bir sürücü tarafından fark edildikten sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı şahin, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

Aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen şahin, yaklaşık 3 hafta süren bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ekipler, tedavisi tamamlanan şahini doğaya saldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Anadolu Otoyolu Düzce Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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