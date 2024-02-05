Düzce'de yaralı halde bulunan şahin doğaya bırakıldı

Düzce'de yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 14 Ocak'ta seyir halindeki bir sürücü tarafından fark edildikten sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı şahin, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

Aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen şahin, yaklaşık 3 hafta süren bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ekipler, tedavisi tamamlanan şahini doğaya saldı.