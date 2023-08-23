Düzce'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 40 sürücüye 70 bin 486 lira para cezası uygulandı

Düzce'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 40 sürücüye toplam 70 bin 486 lira para cezası kesildi. Ayrıca, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.