Düzce'nin Düzköy köyünde çıkan yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Düzce'de yangının çıktığı ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Düzköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdan dumanların yükseldiğini gören köylüler, içeride bulunan hayvanları çıkartarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - DÜZCE