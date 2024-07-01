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Düzce'de Yangında Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

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Düzce'de çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü. Yangın sırasında samanlıktan gelen kedi sesini duyan ekipler, yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Hayvanın tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Düzce'de otluk alanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Hocaoğlu köyünde anız için yakılan ateşin çevredeki yapılara sıçraması üzerine yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında samanlıktan kedi sesi geldiğini fark eden ekipler, yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Dumandan etkilenen kedi yavrusuna suyla ilk müdahaleyi yapan ekipler, hayvanı itfaiye aracıyla Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Küçük yanıkları olduğu belirlenen hayvanın tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Düzce kedi Yaşam Güncel Haberler

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