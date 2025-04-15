Düzce'de Yangın: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir sitenin sosyal tesisinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Darıyeri Bakacak köyünde villaların bulunduğu bir siteye ait sosyal tesisin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek alevlere müdahale etmeye çalışan İ.G'nin vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.

İ.G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, sosyal tesiste hasar oluştu.