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Düzce'de Yangın Felaketi: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın Felaketi: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Eminaçma köyünde F.T'ye ait iki katlı evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak evde hasar oluştu.

Düzce'de, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Eminaçma köyünde, F.T'ye ait alt kısmı depo ve garaj olarak kullanılan iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, binanın alt kısmında bulunan "patpat" diye tabir edilen tarım aracında da hasar oluştu.

Evin fındık toplama mevsiminde kullanıldığı, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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