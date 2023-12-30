Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarıldı
Düzce'de İsmet G'ye ait tek katlı evde çıkan yangında, İsmet G'nin annesi Münevver G (80) vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta İsmet G'ye ait tek katlı evde yangın çıktı.
İsmet G'nin annesi Münevver G'nin (80) evde yalnız olduğu sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.