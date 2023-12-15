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Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi balkonlardan tahliye edildi

15 Aralık 2023 22:38 Güncelleme: 22:40 Abone Ol

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 16 kişi, itfaiye ekipleri tarafından balkonlardan tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu ve koridoru dumanla kaplandı. Tahliye edilen vatandaşlar ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.