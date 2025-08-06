Düzce'de Yangın: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın: Cami Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Düzce İl Müftüsü Osman Aydın yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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