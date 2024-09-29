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Düzce'de Yanan Dağ Evinde Ceset Bulundu

Düzce'de Yanan Dağ Evinde Ceset Bulundu
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Düzce'nin Koca Yayla bölgesindeki dağ evinde çıkan yangında, evde yaşayan Emre Başoğlu'na ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Yangın sonrası yapılan inceleme sonucu ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de yanan dağ evinde ceset bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na (25) ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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