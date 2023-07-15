Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 25 düzensiz göçmen, Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi ve sınır dışı edildi.

Düzce'de yakalanan 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kent merkezinde tespit edilen iş yerleri ve ikametgahlara operasyon düzenlendi.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.