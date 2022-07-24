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Yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Kaynaşlı ilçelerindeki belirli noktalara fotokapanlar kuruldu.

Yaklaşık bir yıl boyunca bölgede varlığı bilinen kızıl tilki, çakal, karaca, yaban domuzu, bozayı ve geyik gibi hayvanlar, fotokapanlar aracılığıyla görüntülendi.

Fotokapanların farklı bölgelere de yerleştirileceği belirtildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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