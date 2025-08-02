Düzce'de VIP Minibüs Kazası: 7 Yaralı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan VIP minibüsün bariyerlere çarpması sonucu aralarında müzisyenlerin bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan VIP minibüste, aralarında müzisyenlerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelerek Kaynaşlı gişelerine dönüş yapmak isteyen S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı VIP minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, minibüste bulunan, aralarında müzisyenlerin de bulunduğu Çağan Şengül, Mert Ali B., Mehmet Ali Ö., Mehmet Enes G., Zeynep D, ve Deniz Ulaş B. ve sürücü S.H. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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