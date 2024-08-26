Düzce'de villada çıkan yangın söndürüldü
Düzce Yahyalar Mahallesi'nde Ali V'ye ait villanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tülay V'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sonucunda villada hasar meydana geldi.
Düzce'de villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yahyalar Mahallesi 5020. Sokak'ta Ali V'ye ait villanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Dumanları fark eden Tülay V, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tülay V. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ayakta tedavi edilirken, ekipler alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle villada hasar oluştu.