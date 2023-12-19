Düzce'de Vidanjörde Çıkan Yangın Söndürüldü
Düzce'de seyir halindeki vidanjörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de seyir halindeki vidanjörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kanalizasyondan atık çekmek için Beyciler Mahallesi'ne giden E.G. idaresindeki belediyeye ait vidanjörün ön kısmından bir anda dumanlar çıktı. Alevler kısa sürede vidanjörün kupa kısmını sardı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.