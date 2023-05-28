Düzce'de Vatandaşlar Oy Kullanıyor

Düzce'de oy verme işlemi başladı ve vatandaşlar sandıklara gitmeye başladı. Bazı vatandaşlar oy kullanırken bebeklerini kabinlere getirdi.

Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'de oy verme işleminin başladığı 08.00'dan itibaren sandıklara gidiyor.

Kaynaşlı ilçesinde emekli öğretmen ve engelli İsmet Güvenli, yürüme değneğiyle oy kullanacağı Anadolu Kalkınma Vakfın Ortaokulu'na geldi. 84 yaşındaki Güvenli, 1006 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Evcil kedisi "Tüylü"yü sırtına alarak oy kullanmaya gelen Mesine Beşer de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda 1085 nolu sandıkta seçimini yaptı.

Bu arada bazı vatandaşların, kabinlere kucağındaki bebekleriyle girerek oy kullandığı görüldü.