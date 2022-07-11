Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi. Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü. A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Ömer Ürer - Güncel Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

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