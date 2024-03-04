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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Düzce'de yapılan üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Düzce'de üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı H.M'nin (52) üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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