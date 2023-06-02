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Düzce'de Uyuşturucuyla Yakalanan Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı

Düzce'de Uyuşturucuyla Yakalanan Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Düzce'de 13 kilo 760 gram esrarla yakalanan yolcu otobüsü şoförü gözaltına alındı. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Düzce'de 13 kilo 760 gram esrarla yakalanan yolcu otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde ticareti" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisindeki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada otobüs şoförü V.Ö'nün üzerinde ve valizinde toplam 13 kilo 760 gram esrar bulundu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Narkotik Düzce Güncel Haberler

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